Lo retrucaron a Tevez: "No hablés en nombre de todos"

Frente a la declaración del delantero de Boca, que se llevó varias tapas de los diarios, Federico Presedo, mediocampista y actual puntero de la Primera B Nacional, le respondió con una tanda de Tuits, en el que comenzó: "En principio quiero que sepas que considero que sos un ejemplo para muchos chicos y chicas, y que admiro todo lo que lograste viniendo desde tan abajo".

Y luego continuó: " Quiero contarte un poco la realidad de los jugadores del ascenso, ya que capaz no te informaste o las cosas que te cuentan no son correctas. En principio te voy a decir que no, no podemos vivir 6 meses o un año sin cobrar, se nos haría imposible, porque los sueldos del ascenso no son lo mismo que lo que seguramente estés ganando vos en Boca. Y perdón que te hable directamente a vos, pero yo no voy a generalizar porque no se las realidades de todos".

Por su parte, aclaró: "Nuestros sueldos son muy variados, a muchos ni siquiera les alcanza parar vivir, a otros les alcanza para vivir al día y capaz a otros pocos, porque son los menos, les alcanza para vivir y ahorrar algo. Entonces, lo que quiero decirte, es que 6 meses o un año sin cobrar para un jugador de ascenso es igual a alquileres sin pagar, a familias que no van a poder comer, a jugadores que no van a poder viajar para llegar al trabajo, entre millones de cosas más".

"Te lo digo con muchísimo respeto, pero para la próxima trata de no generalizar, habla de los jugadores de Boca, que son los que representas, y no de todos los jugadores", y concluyó: "Te mando un fuerte abrazo y espero que no lo tomes a mal, es solo para que se entienda que seis meses o un año sin cobrar pueden vivir solo unos pocos privilegiados que sin lugar a dudas se lo ganaron".

Por su parte, Luis Salmerón, delantero de Ferro que disputa la Primera B Metropolitana, le reclamó: "Que le avisen a Tevez que en el ascenso hay jugadores que viven el día a día con los sueldos".

La situación en cada una de las categorías de la Argentina es distinta y los jugadores del ascenso se lo marcaron al delantero de Boca.

