Â¡Lo van a infartar! Mora le dio otro susto al MuÃ±eco

El delantero debió abandonar la práctica de River tras sufrir una “molestia muscular en el recto anterior” de la pierna izquierda. Se perderá el partido ante Argentinos Juniors por la Superliga y llegaría con lo justo al de Racing.

De todos modos, la sacó barata Morita, pues en un principio se temió que fuera un desgarro. Sin embargo, los estudios determinaron que no sufrió ninguna lesión de gravedad en el recto anterior izquierdo. Desde Núñez señalan que lo irán evaluando para determinar si puede jugar ante el Bicho y, si no, estará disponible para el choque del miércoles ante la Academia.

En cuanto al resto de los lesionados, si bien Mayada está descartado para el clásico copero, los médicos y kinesiólogos del Millonario trabajan a tiempo completo para poder tener a los otros jugadores a disposición.

El posible equipo para recibir a Argentinos el sábado sería Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Palacios, Leo Ponzio; Ignacio Fernández, Quintero, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.

"Fue algo de repente. Lo mental no creo que me supere. Después de lo de la cadera, esto no es grave. Las lesiones preocupan. Espero estar el miércoles”.Rodrigo Mora. El uruguayo habló desde el centro donde se realizó los estudios.