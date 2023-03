Lo vincularon con Marcelo Corazza y Brian Lanzelotta explotó

La respuesta del cantante comenzó: “Hago este descargo a través de las redes sociales porque es por las mismas redes que me atacan a mí y a mi familia. Espero que con este video quede claro que no tengo nada que ver con ningún caso de abuso”.

Brian Lanzelotta hizo su descargo en torno a las acusaciones en su contra

“Fui a la Justicia y tengo la causa en mis manos desde el 2018, pero decidí dejar todo sin efecto confiando que la persona que tenía que retractarse en los medios, que fue donde me acusó, lo iba hacer como acordamos en la mediación; pero jamás lo hizo”, continuó el ex de Marian Farjat.

Por último, cerró: “Tengo la causa completa, pero me pareció mostrar lo más importante. Espero que de ahora en adelante me dejen en paz y si alguno de todos los que me dañaron me quieren pedir disculpas serán bien recibidas, yo también me sumo al pedido de Justicia y digo 'con los chicos no'”.