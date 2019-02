Loncón: "Ahora me piden más goles"

Nació en Comodoro Rivadavia hace 30 años y al principio fue todo nuevo para el atacante en el Valle. “No conocía nada acá, vine antes de que termine el campeonato anterior y me gustó la idea, la región y acá estoy. Me recibieron de la mejor manera, me adapté rápido”, celebra el jugador formado futbolísticamente en esa fábrica de talentos que es la CAI de su ciudad de origen. “Soy de la camada de Malcorra, el ex Unión, el Colo Gil, que está en Central, Piñero que jugó en Cipo, entre otros. Jugué Nacional B y Argentino A con la CAI y luego pasé por Racing de Olavarría, estuve en Chile donde enfrenté al Loco Abreu y a Monzón, el ex lateral de Boca”, asegura sobre su derrotero en el fútbol el jugador que ha causado gran imagen en sus primeros juegos en el equipo que conduce Gabriel Lineares.