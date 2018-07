La modalidad data del año 2015 y los usuarios víctimas del engaño creen que se trata de la misma persona, de nombre Miguel Ángel, pero que varía su apellido con el correr de los meses para evitar ser descubierto. Sus publicaciones, en las que ofrece casas, lofts o departamentos amoblados a precios irreales, se repiten en casi todas las páginas a nivel nacional de compra y venta, como Mercado Libre y OLX, y las dedicadas al mercado inmobiliario, como lo es Vivavisos.

Alberto, un joven cipoleño que reside en la capital neuquina desde hace dos años, explicó a este diario que entabló diálogo con el estafador a raíz de una consulta por un departamento ubicado en la calle Carlos H. Rodríguez. Con un dormitorio amplio, baño, cocina independiente totalmente equipada, comedor, salón, aire acondicionado y calefacción, el precio final por mes con servicios incluidos era de tan sólo 7.500 pesos. Si bien dudó ante la gran oportunidad, decidió mandar un mail para constatar la veracidad del anuncio.

El departamento fantasma tenía pisos de madera, muebles de calidad y modernos y aceptaba mascotas.

“Me respondió después de algunos días explicándome que era el propietario y que si quería alquilar el lugar tenía que ser por al menos dos meses, y un máximo de cinco años. También me preguntó mi edad, a que me dedico, cuántas personas iban a habitan en el piso y por cuánto tiempo. Para concretar el pago, me dijo que tenía que hacerlo a través de Airbnb (plataforma de ofertas de alojamientos particulares y turísticos) sin antes verlo ni firmar contrato”, expresó, indignado.

Aunque intentó pactar una visita en varias oportunidades y obtener su número de teléfono, las respuestas fueron siempre las mismas: debía abonar la suma total con la página como intermediaria y que, en el caso de que no le gustara el lugar, le devolverían el dinero en 24 horas. Además, le contó que estaba en Grecia y que, por esta razón, no podía estar presente para cerrar la transacción.

“Me resultó rarísimo todo, así que busqué el mail en Google y ahí encontré un montón de denuncias por todo el mundo por casos similares en las que apuntaban contra esta persona. A todos les pasó lo mismo, cayeron en publicaciones de departamentos y casas re lindas en alquiler a precios convenientes en las que les pedían hacer la transferencia para después cortar la comunicación y dejarlos sin plata ni lugar donde vivir. Por suerte, me di cuenta a tiempo y dejé de escribirle”, sentenció Alberto.

A su vez, descubrió que el estafador tiene más de una publicación activa en Neuquén, que todas las viviendas están ubicadas en la calle Carlos H. Rodríguez 36 con fotos diferentes y que, a la hora de realizar el pago, envía un link de una página clonada de Airbnb para que los futuros inquilinos no desconfíen ni se arrepientan durante el proceso. Una vez entregada la plata, no hay vuelta atrás.

