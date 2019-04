Estos últimos meses se generó todo un boom con Piraña, un modesto club de Parque Patricios, que reinauguró en 2014 y sueña con volver a tener presencia en los torneos de AFA.

Con más tradición, Desamparados de San Juan no puede faltar en este artículo. Actualmente milita en el torneo Federal A, misma categoría en la que juega Cipolletti.

En Olavarría compite el viejo y querido Atlético Hinojo, que representa a esa pequeña localidad situada a 19km de la ciudad cabecera del partido. No decimos ninguna “verdura”.

Eclipse de Villegas.jpg

A “Eclipse”, de General Villegas, provincia de Buenos Aires y “Sol de Mayo”, de Viedma, los une que ambos están emparentados a “febo”.

Trata de imponer autoridad “Atlético Policial”, un emblemático club catamarqueño, aunque esta temporada se bajó del Regional Amateur por la delicada situación financiera.

En 2011, la liga de Azul, provincia de Buenos Aires quedó en poder de “Cemento Armado”, que además es el primer campeón liguista. Un equipo con un techo muy alto…

Cemento Armado de Azul.jpg

No pretendemos rebotar en ese informe al “Club Social y Deportivo El Frontón”, que siempre da pelea en San Andrés de Giles, otra ciudad bonaerense. Cerca de allí, en Mercedes, el club “Los Palometas” vuela alto y se torna en un permanente animador.

Pergamino tiene al popular “Douglas Haig”, que rinde honor a un destacado militar del imperio británico. Uno de sus grandes rivales locales se llama “Tráficos Old Boys”, entidad por la que “transitaron” varias figuras de esa región.

Ever Ready de Dolores.jpg

No por conocido, “Chaco For Ever” deja de tener su costado simpático. Hablando de Ever, “Ever Ready” de Dolores acaba de cumplir un digno papel en el Regional Amateur aunque no le alcanzó para seguir avanzando. Algún malicioso hincha adversario dirá que “se quedó sin pilas”.

Otro nombre gracioso en ese certamen es el de Sportsman de Carmen de Areco.

Palometas.JPG

A otro nivel, Deportivo Tabacal de Salta también merece una mención en esta particular lista, igual que Ñuñorco de Tucumán (gran experiencia en torneos federales). Hay sin dudas muchos más. Y ustedes, los lectores, pueden participar y ayudarnos enviándonos algunos nuevos mediante la web o la cuenta de face del diario. Pero lo de estos equipos citados no tiene nombre…