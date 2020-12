Los números de Boca en calidad de visitante

BOCA EN LA BOMBONERA.jpg Hasta ahora, Boca está siendo más efectivo como visitante.

En otro tópico, Boca disputó con titulares la enorme mayoría de sus encuentros como visitante, cosa que no hizo como local. Salvo contra Caracas (0-0) y frente a Godoy Cruz por la Copa Superliga (4-1), el resto de los partidos los jugó con lo mejor. Y desde la salida de Pol Fernández, que afectó claramente el nivel colectivo del equipo, el Xeneize sólo visitó a Inter (1-0) y a Talleres (0-0).

“No me gusta no llevarme los tres puntos de la Bombonera”, se lamentó Russo después del 1-1 con Arsenal, un partido que Boca tenía ganado y se le escapó a los 45’ del segundo tiempo. Y el capitán, Carlos Tevez, también había hecho hincapié en la necesidad de hacer un buen papel en el Templo: “Tenemos que aprender de los errores contra Inter y hacernos fuertes como local”, apuntó el capitán, que será titular en el Cilindro.

Otro punto a tener en cuenta, lógico, es la ausencia de público en el Templo. Un detalle que no es menor: acostumbrado a jugar con 50.000 personas en las tribunas, la presión que ejerce el equipo no es la misma que sin su gente. Es más: del 2013 en adelante, Boca tiene saldo negativo jugando de local a puertas cerradas: cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. Fuera de la Bombonera todo se hace más parejo.