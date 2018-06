Los once para el debut ya son una certeza

La incertidumbre en torno a quiénes serán los nombres que saltarán a la cancha ante Islandia empieza a disiparse en base a los entrenamientos de los dos días previos. Tagliafico, Rojo, Otamendi, Salvio; Mascherano, Biglia; Di María, Messi, Meza y Agüero serían el 4-2-3-1 que el casildense pondrá ante el primer rival con varios argumentos en su favor.

La inclusión de Salvio a priori puede parecer un invento del entrenador en una posición que prácticamente el ex Lanús no conoce, pero esconde una intención ofensiva, propia del estilo de juego que propone. Este será un punto clave para analizar el funcionamiento del equipo cuando el árbitro dé el pitido inicial.

Por otro lado, la dupla Mascherano-Biglia parece quedarse con la mitad de la cancha al igual que en Brasil 2014, cuando fueron de la partida en gran parte de los encuentros, lo que baja de la pulseada a Lo Celso, que parecía ganar terreno en las jornadas previas.

Otra de las variantes respecto de lo esperable para los hinchas es Agüero de 9, algo inesperado teniendo en cuenta que ese puesto era ocupado por Higuaín en los cotejos previos. En este sentido, la idea del DT parece ser un equipo que explote el ancho del campo con un socio para Messi en la delantera como el Kun, con quien tiene gran afinidad en la cancha.

El puesto del arquero parece haber quedado definitivamente en manos de Willy Caballero, que le ganó la pulseada a Franco Armani, no por presente quizás, sino más bien con la intención de salir jugando por abajo, algo que el 1 del Chelsea domina.

La curiosidad en el once de Sampaoli es que este sábado contra Islandia va a usar la 12ª alineación inicial diferente en su 12° partido al frente de la Selección. Desde que inició su ciclo nunca repitió un equipo titular, lo que aumenta la incertidumbre.

Mientras tanto, Éver Banega es una preocupación para el cuerpo técnico, ya que el jugador de Sevilla sigue entrenando diferenciado por la molestia que lo aqueja en un gemelo, y todavía no se sabe si en el primer partido podrá sumar minutos.

Atento, Sampa... a no descuidar el juego aéreo de Islandia

En base a lo demostrado previamente, Islandia es un equipo sólido en defensa pero que también puede complicar en ataque mediante el juego aéreo, un elemento vital en su fútbol.

La estadística indica que el elenco del Viejo Continente marcó casi un tercio de los goles en eliminatorias por esta vía (5 de 16 en total).

Otro dato que refuerza este potencial en la selección de Heimir Hallgrimson tiene que ver con la estatura de sus futbolistas, que promedian 1,86 metros mientras que la media de nuestro seleccionado es de 1,79.

Esto y los jugadores que eligió Sampaoli, que no tiene defensores que superen esta media exceptuando a Rojo (1,87) y Fazio (1,95), pueden ser una posible complicación si bien es el rival más accesible en los papeles. ¿Tomará nota Sampa?

No me gusta la formación que pone.- Pablo Parra. Ídolo de Cipo y técnico del Club Atlético Fernández Oro

Arriba todo va a depender de los extremos que pongas. A mí me hubiese gusta Pavón, que además tiene retroceso. Nosotros vemos jugar a Agüero en el fútbol inglés donde arman buenas jugadas y tiene que empujarla nomás. Hubiese optado por Higuaín que es más 9, con Agüero más retrasado.

No me gusta la formación que pone. Islandia no va a ser medida, el tema es después cuando tengamos que enfrentarnos a selecciones más peligrosas. Si yo soy un técnico de un rival y juego contra Argentina, voy a buscar atacar por el lado de Salvio, que no es defensor. No me convence el planteo del entrenador.

El Kun puede aportar otra cosa. Gabriel Linares. Entrenador del Club Pacífico de Neuquén

Teniendo a Mascherano y a Biglia, podés suplir las falencias defensivas, no me parece una mala idea que jueguen ahí teniendo en cuenta si tienen que proyectarse los laterales. Higuaín es un gran centrodelantero pero Agüero puede aportarle otra cosa. Me parece que Sampaoli no quiere tirar centros, sino jugar a tener un pivote para Messi. En este sentido está bien porque se entienden bien Agüero y Messi. Creo que privilegió las individualidades en función de la táctica y optó por jugadores que le solucionen las posiciones que necesitaba. Hay que ver el funcionamiento en partidos, eso es un gran detalle.