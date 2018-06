Emocionada por la actualidad del Huevo, que se encuentra en Rusia junto al plantel de la Selección a la espera del debut en el Mundial ante Islandia el próximo sábado desde las 10, la mujer contó detalles de cómo fue que Marcos llegó a ponerse la Albiceleste.

"Mirábamos todos los partidos. Yo siempre le decía que iba a estar en la Selección con Messi y Mascherano y todos los grandes", dijo Sara a LMN. Además, agregó que cuando estaba en Ferro estuvo con los jugadores del elenco nacional pero le dio vergüenza sacarse una foto o acercarse a ellos.

"Hizo mucho sacrificio, aposté por el por que me gustaba mucho el fútbol, Dios fue tan grande y milagroso que me dio este hijo que es un milagro. El tiene talento y todo, pero Dios estuvo ahí cuando fue a la última prueba con 17 años", añadió.

Sara dijo que cuando era niño le preocupaba su tamaño, pero a los 15 pegó un estirón y "ahí pensé que si que lo iban a mirar", agregó. Finalmente, Marcos consiguió la prueba en Ferro y allí empezó su carrera profesional.

"Me comunicó con el en Rusia, trato de no joderlo mucho aunque me dicen que lo llame porque es importante. Estoy feliz de que sea tan querido", concluyó Sara.

