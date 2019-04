"Acabamos de firmar un acta con la supervisora, gente de obras y directivos con el compromiso de que el miércoles podremos ir los padres a inspeccionar que esté en condiciones el techo", comentó una de las madres a este medio al finalizar la medida que provocó la respuesta de los responsables.

Y agregó: "Nosotros lo que queríamos era que una vez que se terminara el arreglo del techo que alguien de seguridad firmara que está en condiciones para reanudar las clases. Por eso, en el turno mañana se había acordado que no se iba a cursar".

Acerca de los motivos que impulsaron la toma, afirmó: "Venimos con varias irregularidades, baños que pierden agua, no hay cocina. Necesitábamos que vinieran a darnos una respuesta".

Después de una reunión con autoridades, los padres lograron el "compromiso que para el miércoles el techo y el baño estén terminados", aunque "la cocina tiene para 15 días más".

Pero como ya hubo otros casos en los que las promesas quedaron solo en eso, distintos referentes de la comunidad irán a "constatar" que se estén realizando las obras prometidas. "Iremos a controlar", aseguró la madre. La expectativa es que las clases se reanuden el próximo lunes.

Los "por qué" del inicio atrasado de las clases

Los últimos cuatro años tuvieron clases en las instalaciones de una iglesia evangélica y ahora los mudaron al edificio del ex Epet 22.

"Hay problemas de electricidad, de gas, los baños no están en condiciones y los docentes no tienen uno propio, la cocina industrial no entra en la cocina porque el espacio es muy chico. La escuela no está en condiciones", había detallado una de las mamás de los nenes, a LM Neuquén, el 20 de marzo pasado -una semana después del inicio de clases-.

