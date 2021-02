Lucas Olaza se presenta oficialmente con el Valladolid

Este lunes, en su presentación, el lateral se mostró muy agradecido por el interés de su nuevo club y también hubo palabras de agradecimiento para Boca, Juan Román Riquelme y Ronaldo. "Estoy muy contento de estar aquí. Cuando el Club se enteró de esa situación tuvo un interés muy grande y eso me motivó a venir al Real Valladolid. Estoy muy contento por la confianza que me han brindado y no dudé de venir aquí”, aseguró Lucas Olaza, en una conferencia virtual.