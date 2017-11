El pasado 5 de noviembre, Jésica Cirio conoció a Chloé, su primer hija. Luego de mucho buscar, la modelo y el político lograron el sueño de convertirse en juntos en padres e integrar a la pequeña a la familia ensamblada que formaron.

La también profesora de zumba publicó un fuerte mensaje para concientizar a las mujeres: “¡Sí, obvio que me quedó pancita post parto! Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (¡en las fotos siempre tengo la faja puesta!)”, comenzó explicando la modelo en su cuenta de Instagram.

“Si bien no llegué a tener una panza grande con Chloé, obviamente que el cuerpo no se recupera de un día para el otro. ¡Es lo normal y es lo natural, el cuerpo es sabio y hay que dejarlo que se acomode solo! Toda la vida me gustó entrenar, pero hoy no es mi prioridad. Sí estoy comiendo súper sano y bastante, porque para dar la teta tengo que tener energía y quiero estar sana para mi gorda”, siguió su relato la modelo y publicó una foto para sumar a la campaña de mujeres reales que realizan famosas de todo el mundo.

"Cuando termine de recuperarme de la cesárea seguiré con mis clases de Zumba y Strong, ¡sin ningún apuro! Simplemente estoy muy feliz de que mi beba tenga salud y quiero disfrutar cada segundo con ella. “¡Gracias a todos los que mandan mensajes con buenos deseos!”, finalizó la flamante mamá de Chloé relajada.