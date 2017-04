Macri quiere afuera al juez que liberó al violador

Capital federal.- El presidente Mauricio Macri expresó su tristeza, preocupación e indignación con el caso de la muerte de la joven Micaela García y cargó con dureza contra el juez Carlos Rossi, responsable de haber dejado en libertad al violador Sebastián Wagner, principal sospechoso del crimen. “Los argentinos tenemos que indignarnos, entender que así no se puede seguir. Tenemos que entender que el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.