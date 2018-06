"Estoy al lado de Macri, sobre todo en la crisis", subrayó la legisladora nacional en declaraciones a la prensa al ingresar al encuentro, que estuvo fuera de la agenda oficial, un día después de la amenaza de "romper" Cambiemos que lanzó la diputada en pleno recinto.

Cerca de las 17, la líder de la Coalición Cívica ingresó a la Residencia Presidencial, donde se entrevistó con el líder del PRO y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, con quien está "trabajando en un esquema de Pymes exportadoras".

Carrió, que estuvo una hora y media en Olivos, minimizó sus advertencias sobre desarmar el frente Cambiemos y dijo que no se enojó con sus colegas del interbloque por la votación a favor del aborto, aunque dijo que el resultado le provocó un "dolor en el alma demasiado grande".

"No era un enojo con la votación, sino con el presidente de la Cámara (Emilio Monzó) que no me daba la palabra y no me la da hace dos años", subrayó la legisladora y dijo que durante el debate "todos" le gritaron "barbaridades".

La líder de la CC indicó que "lo mejor de la jornada fue que no hubo violencia", al considerar que si se hubiera rechazado el proyecto de despenalización podrían haberse producido incidentes en las inmediaciones del Congreso con los militantes que estaban a favor.

Embed Hoy nos reunimos con Lilita y equipo para seguir los avances de Exporta Simple, el programa para facilitar exportaciones de las PyME pic.twitter.com/PJNcNqtWAj — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 15 de junio de 2018

El pasado jueves en el recinto de la Cámara baja, Carrió amenazó con "romper" el frente Cambiemos pocos minutos después de que se le diera media sanción al proyecto que plantea la despenalización del aborto.

"Que le quede claro a todos. Que le quede claro a todo Cambiemos. La próxima rompo", advirtió la diputada nacional fuera de micrófono, aunque todos la escucharon. Y agregó: "Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad".

Horas después, manifestó su apoyo a la designación de Luis Caputo al frente del Banco Central, tras la salida de Federico Sturzenegger, al señalar que el funcionario "da garantías en el exterior" y pronosticó que con su llegada a la entidad "mejorará la situación macroeconómica".

Con el ministro coordinador y el secretario de Comercio, Miguel Braun, Carrió abordó la cuestión de las PyMEs y surgió la idea de hacer un gira por todo el país en septiembre próximo, en el marco de su iniciativa para impulsar el crecimiento del sector.

