Maite y sus dilemas por las abstinencia sexual en cuarentena

022maite05.png

Todos buenos

Debido a las medidas sanitarias por el coronavirus, la intérprete de 20 años admitió que atraviesa un "problema" por la utilización de barbijos o protectores.

"Lo que hablaba la otra vez con mi mamá es que yo cuando estoy en la calle miro mucho las caras de los demás. Miro si el chico es lindo o no. ¡Ahora no los puedo ver! Entonces me parece que todos están buenos, encima con la necesidad que tengo...", reveló Maite, haciendo alusión a su abstinencia sexual.

"No me puedo dar cuenta si está bueno o no. Va a ser muy raro ver después las caras de las personas. Me da un poco de miedo", agregó sobre su teoría.

Una de las figuras de Argentina, tierra de amor y venganza confesó que ahora todos los hombres son de su agrado. "Ya no puedo encontrar qué era lo que me gustaba", dijo Maite.

LEÉ MÁS

La grieta menos pensada llegó a la dupla de Telefé Noticias

Barby se cortó el flequillo y se comparó con un caballo