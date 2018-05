Maluma le comió la boca a su novia en pleno show

“Es la primera vez que hago esto”, dijo el colombiano durante un recital en el American Airlines Arena, de Miami. Enseguida, y para sorpresa de sus fans,subió al escenario Barulich, a quien besó apasionadamente.

“Me tenía que enamorar alguna vez en la vida”, confesó Juan Luis Londoño Arias. “Después de subir a tantas chicas al escenario, me di cuenta de que tenía a la correcta al lado mío", añadió quien por estos días está presentando su tercer disco, F.A.M.E (“Fe, alma, música y esencia”) .

Maluma y Natalia se conocieron durante la grabación del video de la canción "Felices los cuatro". El fuego que puede verse en las imágenes del clip no terminó ahí, sino que se trasladó a la vida real.

"Natalia me da muchas cosas muy bonitas: me da mucho cariño, me da muy buena compañía, me da mucho amor”, comentó Maluma en una entrevista con el programa Ventaneando.

“Es un amor incondicional. Somos compañeros y sí, estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel personal y laboral", agregó.

Barulich, es una de las mujeres más buscadas en las redes sociales. Lo era antes de que del romance con el reguetonero y mucho más a partir marzo cuando confirmaron su relación.

Nacida en California, Natalia es modelo, bailarina, cantante y DJ.

