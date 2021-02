Mandan carta a River pidiendo una donación

"Hace 74 años que yo soy hincha de River, pero nací en Pronunciamiento y viví allí hasta los 18 años. Por eso me tomé el atrevimiento de hacerle ese pedido a D'Onofrio, y él me dijo que el premio se juega en la cancha", comentó Elvio Bordet, dejando claro que desde la dirigencia de River fueron un poco reacios con su petitorio, Sin embargo, el progenitor del gobernador ha comentado que "No me dijo que no, pero sí que primero vamos a jugar y a ver quién gana. Me dijo 'no te prometo nada, pero vamos a ver qué hago'. Yo lo hice porque los jugadores del Depro son trabajadores que tienen que ganarse la vida haciendo otra actividad".