Marcela Tinayre, contra Moria y Ventura por Juanita

“Tengo que salir de mi silencio por que hay menores de edad que se ven afectados por todo lo que la picadora de carne escupe sin consideración”, arrancó la nieta de Mirtha en Twitter, y siguió: “Gente grande que se lleva puesto niños. No estoy embarazada. Protejo a los menores de edad que tuvimos que proteger por la irresponsabilidad de quienes con más y más frecuencia quedan expuestos a su forma de hacer periodismo: inventando”.

Más tarde fue el turno de Tinayre, quien usó el comienzo de su ciclo, Las Rubias (Net TV), para enviarle un mensaje tanto a Casán como a Ventura. “¿De dónde sacaron eso? Por favor, aclarar cosas que son falsas es muy agotador. La verdad es que mi hija Juana no está embarazada, no voy a ser abuela nuevamente, cosa que me hubiese encantado’’, señaló.

