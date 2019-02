“Yo me hubiera metido en ese momento a hablarlo con la producción o con el mismo Juan Darthés. Pero ella me ató de manos cuando ya tomo la decisión de irse y me dijo ‘ya está terminado, ya hablé con la producción y me voy directamente’. Entonces, ahí no pude hacer nada”, sostuvo Valenzuela.

“Fue sorpresiva su salida, estaba en su mejor momento. Realmente no se lo merecía, una picardía total”, cerró la actriz.

"Cuando me enteré lo de Thelma Fardín me puse a llorar, esa no me la esperaba, me pareció demasiado"

Calu fue la primera que apuntó mediáticamente contra Darthés. Lo hizo en 2012, en el pico de su carrera como actriz, tras abandonar sorpresivamente la exitosa novela de Quique Estevanez.

