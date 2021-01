Mariano Martínez reapareció en la televisión y se convirtió en meme

Embed

Fue así que muchos lo compararon con Alfredo Casero, Carla Vizzotti, el personaje Amigacho, Gaten Matarazzo (de Stranger Things) y hasta Meg Ryan.

Habló de Lali

Si bien es de público conocimiento que la relación entre el actor y Lali Espósito no terminó bien, después de mucho tiempo, Mariano volvió a hablar de la artista.

“Son cosas que pasan a veces cuando te peleás con alguien. Pasan cosas porque por ahí en el momento estás enojado o la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien y realmente no creo que nadie sienta cosas tan duras como se dijeron”, expresó el artista, cuando hicieron referencia a la ruptura de la pareja, que tuvo sus inicios en la ficción Esperanza Mía, y luego continuó diciendo: “Lali es re buena persona. No nos fue bien, nada más, pero no porque seamos malas personas”.

Años atrás, Lali llegó a comentar que el noviazgo con Martínez terminó debido a sus celos. Incluso llegaron a circular audios del actor en los que se refería de forma despectiva a la joven, a quien la tildaba de “despechada”.

https://twitter.com/chester_bosch/status/1349114691012980738 Pero que carajos se hizo Mariano Martinez ? pic.twitter.com/Jr02ZzJvw1 — CHESTER BOSCH (@chester_bosch) January 12, 2021 Twitter">

https://twitter.com/alexandro1982/status/1349042593204727811 Mariano Martinez es nuestro futuro Meg Ryan. pic.twitter.com/G0xZ1tw3wb — Mauricio (@alexandro1982) January 12, 2021

https://twitter.com/tengounataser/status/1349061387000160256 Un día sos Mariano Martínez y al otro la hermana morocha de Maru Botana pic.twitter.com/y1ZFmc7HW4 — Ardilla Voladora (@tengounataser) January 12, 2021

https://twitter.com/santidelporro/status/1349112850556604421 Mariano Martínez es el hermano de amigacho no tengo pruebas tampoco dudas pic.twitter.com/bDfUIRhxWA — Santi del porro (@santidelporro) January 12, 2021

https://twitter.com/Gabriel18598561/status/1349103086997016576 Que cambiado que se ve Mariano Martínez !! pic.twitter.com/84xFPzwAeU — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) January 12, 2021

https://twitter.com/Tamii_Postorivo/status/1349091160552304643 No hay diferencia entre este Mariano Martinez y mi Muñeca Frutillita. pic.twitter.com/NYJx3U084k — Tami (@Tamii_Postorivo) January 12, 2021

https://twitter.com/maice99/status/1349092147685896196 Parece que mariano Martínez se dio la vacuna rusa y se convirtió en pepona pic.twitter.com/PIrmptnNaQ — maice santiago (Med.Veterinaria) (@maice99) January 12, 2021

https://twitter.com/MejorAlitoOk/status/1349105410901471232 En que momento Mariano Martinez se convirtió en Todd?? pic.twitter.com/DbS4AsNKcD — ALITA © (@MejorAlitoOk) January 12, 2021

https://twitter.com/periodismocruel/status/1349081592585728003 Qué desmejorado está Mariano Martínez!!! pic.twitter.com/VYlNxn8UGg — Gustabo Ludo (@periodismocruel) January 12, 2021

https://twitter.com/Gabriel18598561/status/1349108982909198341 Mariano Martínez de a poco se está convirtiendo en Alfredo Casero. pic.twitter.com/kaANGNkz5f — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) January 12, 2021

https://twitter.com/JuanitoGallo/status/1349120964471226368 Cuando haga una escena de riesgo, Mariano Martínez tiene dobles pa hacer dulce. pic.twitter.com/vuBIu8xP5c — j u a n i T o ® (@JuanitoGallo) January 12, 2021

https://twitter.com/mrcromosomas/status/1349009765565947907 Mariano Martínez se convirtió en Anita la huerfanita tan gradualmente que no nos dimos cuenta. pic.twitter.com/sdRe3P8f7A — Kaptän Porrón (@mrcromosomas) January 12, 2021

https://twitter.com/Julianchoo2_/status/1349132325645410304 En esta imagen de Mariano martinez se puede ver a tres personas

a shawn mendes, maru botana y david bisbal pic.twitter.com/HpyL8zt15P — Juliancho (@Julianchoo2_) January 12, 2021