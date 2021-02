Mariela Fernández habló de la "apoyada" de Elio Rossi

"Lo viví con mucha naturalidad y me reí", comenzó diciendo la conductora en diálogo con La Once Diez, sobre el accionar del periodista que causó revuelo y el rechazo generalizado en las redes sociales dado que le apoyó la entrepierna en la cola en varias oportunidades para graficar la posición de dos jugadores.

"Con Elio Rossi expliqué como un 9 se saca de encima un defensor que comete un gol. El que lo quiere ver con el doble sentido… Yo lo dejé libre de interpretación, no salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí", remarcó.

¿Cómo me va a acosar sí cuando yo le pregunto en un momento de ese juego, le digo 'como quisiera que seas mi atacante'? Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario?”, planteó la conductora que esta semana debutó con Mañanas Argentinas (TV Pública) junto a Gabriel Corrado.

"Todo lo que transité, la crisis, me sirvieron para sentirme como me siento hoy. No voy a estar buscándole el pelo al huevo”, señaló Fernández, restándole importancia al asunto. "Nos cagamos de risa y al otro día, que perdió Boca, fue un baile. Nos pusimos los dos a bailar una chacarera, un rock y un meneaito y de eso no dijeron nada", advirtió.

“El delantero si es más grandote que vos, vos no lo podés apoyar porque te gira con el cul...”, le había dicho Rossi a Fernández. “¿Cómo sería girar con el cul...?”, replicó ella. “Si quiere le muestro, póngase de espalda”, contestó Rossi, a lo que ella respondió: “Yo lo sigo a usted, yo le giro el c..., pero usted lo gira conmigo, venga”.