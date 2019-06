"La historia pasó con mi hija hace 8 años, ella tenía 13 años, y estaba en Mar del Plata en la calle por donde está 'La bodeguita'. Ella estaba con una amiga de su misma edad... habían ido a tomar un helado con la madre de la otra chica en la heladería de la esquina. Lo ven a Fabián Gianola y le pidieron una foto", contó Virgnia.

Y continuó: "Cuando la saluda le palmea la cola y les da un pico a las dos... Fue muy feo, estuve muy enojada, no me gustó más Gianola. Cada vez que lo veía decía que era un desagradable", agrego.

Además, en El show del espectáculo, ciclo que conducen Ulises Jaitt y Gastón Samá en radio UrbanaBA, la mujer manifestó: "Fue toda una lección de lo que no se debe hacer. Cuando empezó a surgir esto de sus compañeras de trabajo, dije 'no me extraña nada, porque lo hizo con mi hija y la amiga, no me extraña nada que sea cierto lo que están denunciando'".

"Nosotras sabemos que se comporta mal, un tipo que estaba medio en pedo, vinieron dos chicas muy lindas, se notaban que eran chicas, y así sean grandes no tiene por qué darles un pico. Me pareció un desubicado. Tenía olor a alcohol cuando les dio un beso, imagínate, ellas no tomaban alcohol, sintieron su aliento, se dieron cuenta", remarcó.

A su vez, Sheila Pandolfi, una empleada de Villa Urquiza, contó el feo momento que vivió con el actor en 2015 cuando se postuló como diputado por el Frente Renovador.

"Gianola estaba haciendo campaña política y yo estaba en un local en San Martín con dos amigas y dijeron: 'Mirá Gianola, Gianola'. Estábamos caminando por la peatonal Belgrano haciendo las compras sábado por la mañana y él estaba haciendo campaña entrando a diferentes negocios a saludar. Cuando lo saludamos, me agarró de la cintura, me dio un beso en la mejilla, un beso de lleno, tirando a sopapa. No me soltaba la cintura... seguía hablando con las otras chicas sonriéndose y sus manos en mi cola".

PAULINA-Y-PANDOLFI.jpg

"Sus manos se empezaron a deslizar por la cadera, muy suavecito charlando, haciéndose el distraído, tomándome el glúteo...Yo me corrí, me quedé seria, pero no me soltaba la cintura, llegó al glúteo izquierdo, me sentí incómoda. Ese tipo de hombre se piensa que somos objetos, que tienen derecho a todo. Me afectó muchísimo. Me da vergüenza. Si me lo cruzo lo insulto...le digo asqueroso, inmundo, sucio, abusivo", sentenció.

