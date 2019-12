El jugador de Mainqué, que se desempeña como mediocampista por la izquierda o de enlace, permanece en su casa familiar, medicado y con estricta rutina de descanso hasta febrero.

"Una mala medicación me dañó mucho los pulmones y ahora todavía me afecta. Estoy en casa, pero no puede esforzarme todavía porque me agito mucho. El médico me aseguró que voy a volver a jugar, pero es tiempo de cuidarme mucho porque se trata de mi salud", contó con mucha precaución.

Internando durante el invierno en terapia intensiva de una clínica de General Roca, el zurdo que pasó por las formativas de Independiente de Avellaneda, aclaró: "Tengo que tener paciencia, no apurarme en nada. No sólo porque no puedo, sino porque ya vengo muy castigado, perdí peso y debo recuperar fuerzas".

Presentes

La dirigencia albinegra ya le ha hecho saber que lo esperan cuando el médico lo disponga. Una cosa será reinsertarse a las prácticas y otra recuperar el nivel competitivo de un Federal A. "Fede Rapazzo (subcomisión de fútbol) se ha comunicado conmigo y me ha dado tranquilidad en este sentido", confió.

Igual, y más allá del tiempo que pueda demandar la posibilidad de dejar su zona para volver a esta ciudad, el jugador se fija metas a corto plazo y lo primero será volver a ingresar al vestuario.

"El tiempo de medicación se va extender por un tiempo más, pero el doctor me adelantó que para fines de febrero podría estar haciendo los primeros movimientos con mis compañeros", adelantó.

Por estos días, valora el hecho de estar en casa, rodeado de afectos y celebrando las fiestas de fin de año.

"Ojalá que en el 2020 se dé lo de mi vuelta en plenitud. Voy a volver con más ganas que nunca. El club ha estado atento y se ha comportado muy bien con esta situación", aseguró.

Los hinchas, mediante redes sociales, también lo pudieron saludar hace pocos días, el domingo 22 cuando celebró apenas sus 21 años de edad.

El próximo miércoles, al momento del brindis sin alcohol que protagonizará, está claro cuál será el primer deseo de su lista personal y en La Visera no hay nadie que no quiera que se le cumpla para volver a disfrutarlo.