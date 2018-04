"Me gustaría volver y tener una revancha en Cipo"

El desafío internacional por el momento incluye dos partidos, el de la ida del 11 de abril en Brasil ante Fluminense y la revancha confirmada para el 10 de mayo en Potosí ante el mismo rival.

Todavía a la espera de resolver un par de papeles fundamentales para poder trabajar allí, el último goleador albinegro con 7 tantos en la temporada se refirió a su presente, pasado y futuro.

“Ya estoy entrenando aquí, aunque todavía no estoy habilitado para jugar de manera oficial. Por el momento son sólo esos dos partidos lo acordado”, explicó.

Tampoco olvida lo que vivió el último año. Meses atrás, después de los tres goles a Independiente de Neuquén por Copa Argentina, reconoció que “no había venido a jugar la reválida”, mucho menos a disputar la permanencia.

Para la vuelta a la competencia, Cipolletti deberá esperar más de cinco meses, lo que hace impredecible cualquier tipo de proyecto en el corto plazo.

“Cipolletti es un club especial por su gente. Me gustaría volver y tener revancha. Pese a que deportivamente no nos fue bien, me trataron bárbaro, los hinchas y los dirigentes”, dijo en el final.

La decisión se demorará porque el club todavía mantiene la ilusión de jugar la nueva B Nacional, lo que terminará de definir el perfil de un presupuesto que por ahora está cerrando el pasado.

Jorge Piñero da Silva. El delantero defenderá la camiseta de Nacional de Potosí.