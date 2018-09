La líder de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos aseguró que el Gobierno no se irá en "helicóptero" y advirtió que a ella la tendrán que "sacar muerta de la Casa Rodada", al igual que al presidente Mauricio Macri.

"Le digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero, acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile, me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo, y Macri tampoco", resaltó en el acto por el Día de la Industria que se desarrolla en la sede la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).

A la vez, pidió a las Pymes "confiar" en el mandatario nacional, al tiempo que aseguró que Macri "no es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos". "Estar con el hijo de (Franco) Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice. Se lo dije, con Mauricio, sincericidio puro. No hay otra relación conmigo", subrayó.

Carrió planteó que “el tema es cambiar el modelo” porque “este país tuvo dueños durante 90 años”. “Si me preguntan si yo hubiera imaginado racionalmente que De Vido esté preso o que Paolo Rocca tenga que presentarse como arrepentido, les digo que no. Lázaro Báez es chiquitaje; Boudou es chiquitaje. Se terminó la Argentina con dueños y empieza la Argentina de la prosperidad”, añadió.

"¿Vamos a estar mal? Sí. ¿Vamos a tener conflictos sociales en diciembre? Sí. ¿Va a ganar Cristina? No. ¿Va a gobernar Cambiemos? Sí".

"¿Vamos a estar mal? Sí. ¿Vamos a tener conflictos sociales en diciembre? Sí. Pero en julio del año que viene estamos con crecimiento de nuevo. ¿Va a ganar Cristina? No. Porque el pueblo trabajador no va a votar a quienes se robaron los 100 mil millones de dólares que se robaron. ¿Va a gobernar Cambiemos? Sí. Yo no miento", enfatizó.

"No estoy preocupada por los precios. La cuestión social va a ser muy difícil porque el costo lo pagamos los asalariados"

Antes de su encuentro con los industriales, Carrió pasó por los tribunales de Comodoro Pyya donde admitió que se vienen meses "difíciles".

“No estoy preocupada por los precios. Vamos a estar en una etapa muy difícil, la cuestión social va a ser muy difícil porque el costo lo pagamos los asalariados, pero en julio del año que viene vamos a estar”, prometió.

“Lo importante es que el país que viene no sea el país del círculo rojo de nuevo, que cada 10 años nos devalúa, si no que sea el país de una alianza entre el campo y las pymes exportadoras que lanzamos ahora el 10 de septiembre”, postuló.

La legisladora apoyó a Gustavo Lopetegui y Mario Quintana al expresar: "Yo reivindico a los dos mejores funcionarios. Decidieron alejarse porque estaban muy desgastados".

Sobre los anuncios de Macri, aseveró que lo importante es que no hubo un cambio total, como algunos pretendían”. "El Presidente está fortificado. Que algunos crean que el proceso de toma de decisiones del presidente a cambiar porque le sacan un cargo, es mentira. El Presidente va a seguir consultando y decidiendo con las personas en las que cree", agregó.

