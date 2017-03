"Menem me dijo que a Carlitos le pegaron un tiro"

Capital Federal

La ex esposa de Carlos Menem, Zulema Yoma, volvió a referirse a la noticia de la exhumación del cuerpo de su hijo, Carlos Menem Jr., quien falleció hace 22 años en condiciones que nunca se terminaron de aclarar y que hoy se encuentra enterrado en el Cementerio Islámico de San Justo.

La exhumación del cuerpo del hijo del ex presidente fue ordenada por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo a pedido de la propia Zulema, quien sospecha que partes del cuerpo que están enterradas no pertenecen a su hijo. “Dios quiera que pueda estar presente y aclarar todos los puntos negros que se encontraron en la autopsia”, afirmó Yoma en declaraciones radiales.

“La última vez que fui a enterrarlo sentí algo raro. Yo sentía que él no estaba ahí. Sentía que algo raro estaba pasando”. Zulema Yoma

“Carlos no quería tocar el tema de él. Todo lo que se trataba del cuerpito… Nunca quiso ver la autopsia, no quiso ver las filmaciones. El me reconoció el atentado y me aclaró la manera en la que le dio el impacto de bala. Desde un principio se habló del impacto de bala en la cabecita. Yo pensaba que fue en la nuca, pero él, en un almuerzo de diez o quince personas, me dijo ‘no, no fue en la nuca, fue en la frente’”, aseguró Yoma.