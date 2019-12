Mercedes Funes: "El final de Alicia va a sorprender"

“La gente se va a sorprender muchísimo con el final y en lo particular con cómo termina mi personaje. Yo me quedé muy contenta”, aseguró en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. “De ahora en más no pueden perderse ni medio capítulo de lo que falta. Todo lo que parece que va hacia un lugar lógico puede no ir hacia allá”, advirtió.