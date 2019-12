Justamente, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), Mirás habló sobre el esperado final que se viene en ATAV: “No puedo decir si muero o no. De morir, ocurre en el último capítulo, pero no sé si muero o no”.

Es muy raro que un personaje genere sensaciones tan opuestas. Hay gente que me ha dicho ‘te detesto’

Raquel le dio a Trauman donde más le duele

Conforme

“Estoy muy conforme con todo lo que pasó en la tira, después de mitad de año a veces uno siente que los libros empiezan a resentirse, porque son muchísimos capítulos, y acá no pararon de pasar cosas. Yo estoy re conforme con el final. Digamos que corre un poco de sangre, pero también hay algo de ese mundo. Uno valora la lucha de esos personajes contra estos tipos porque están confrontando con tipos que matan sin ningún miramiento”, aseguró el destacado actor.

Torcuato se apareció frente a Trauman y le propuso una alianza

Insultos y fans

Por otro lado, Mirás se refirió a las repercusiones que recibe en la calle por su personaje: “Es muy gracioso en el modo en el cual me putean, me putean riéndose. Me cuesta un poco entender a mis fans de ATAV. Me dicen ‘banco a Trauman, pero dejala tranquila a Raquel’. Es muy raro que un personaje genere sensaciones tan opuestas. Hay gente que me ha dicho ‘te detesto, detesto tu personaje y además me hace reir’. Es raro”.

Por último, sobre la posibilidad de que haya una nueva temporada, Fernán comentó que está todo “muy en el aire”.

