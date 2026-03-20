El rebusque económico de María Eugenia Ritó que revolucionó las redes

La exvedette sorprendió en sus redes sociales con una insólita iniciativa que causó revuelo entre los usuarios.

Hace tiempo que María Eugenia Ritó no tiene una aparición fija en la televisión argentina como sí tuvo en años anteriores donde el contexto era otro como también el producto. Ese cambio de modelo en la TV terminó quitándole espacio y tuvo que iniciar un rebusque para poder tener ingreso.

Más allá de la intención de querer salir adelante económicamente, Ritó eligió un sistema que despertó polémica en las redes sociales. Es que la modelo sorprendió con un anuncio en sus historias de Instagram: “ ¡Holaaa! Estoy recibiendo muchos mensajes de fans que quieren que los siga ¡Hagamos algo! Él/la que me transfiera el mayor número, hoy mismo, será seguido y hablamos” , soltó con liviandad generando ruido en las redes sociales.

Acto seguido, Ritó pegó su alias y lo habilitó para recibir distintas transferencias para los usuarios que querían ser seguidos por ella misma. “A nombre de María Eugenia Rita. Es mi apellido real, me mandan el comprobante” , exigió en las redes sociales.

Historia Ritó

Al ver que las redes sociales explotaron con críticas hacia la iniciativa publicada, lanzó un descargo: “Lo hago porque me parece divertida la idea de un fan”.

Ritó descargo

Acusan a Tini de copiar a L-Gante y Wanda Nara en su nuevo video: la polémica escena

En medio de la polémica con Emilia Mernes, Tini Stoessel lanzó una nueva canción con un imponente videoclip donde partciparon figuras como Lionel Messi, amigo de su pareja Rodrigo De Paul quien fue parte también de la filmación. A pesar de esto, se generó una fuerte polémica en las redes sociales.

Es que algunos usuarios analizaron el estreno de "Dos amantes", la nueva creación de la cantante en colaboración con Ulises Bueno, y dieron cuenta de que la escena instalada para la filmación podía asemejarse con el título "El último romántico", un videoclip protagonizado por L-Gante y Wanda Nara en 2022. Según alegaron hay ciertas similitudes en el concepto general que por la cual alegan que podría haber sido una inspiración.

Más allá de la polémica, también existieron algunos guiños: “¿Y el casorio para cuándo?”, preguntó Susana Giménez, quien participó del video. Sin palabras, Tini respondió con un gesto que abrió la posibilidad. No solo eso sino que apareció una torta con dos muñecos, uno representando a un futbolista y otro a una novia.