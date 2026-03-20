Cuándo y dónde toca Ciro y los Persas en Neuquén

Ciro y los Persas , la banda liderada por el ex vocalista de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez , confirmó su regreso a Neuquén . A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda, junto con la productora encargada del evento, se encargaron de hacer oficial la noticia y adelantar los detalles.

El recital será el viernes 13 de noviembre en el Estadio Ruca Che . Con casi ocho meses de anticipación, las entradas ya se encuentran a la venta en la página web de Ticketek Argentina.

Con la energía que los caracteriza, Andrés Ciro Martínez y Los Persas, ofrecerán un recorrido por sus grandes canciones y algunos clásicos de Los Piojos, en lo que será una gran noche para el público neuquino. El valor de las entradas es de $70.000 y comprando en cuotas el valor final es de $77.000.

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Ciro y los Persas se encuentra encarando un 2026 muy movido. Tras haber participado del Cosquín Rock, de la edición uruguaya del mencionado festival y de dar un recital en Mar del Plata, en abril se estarán presentando en Salta y Santiago del Estero, en mayo será el turno de Corrientes y Santa Fe, en octubre darán un recital en el estadio de Argentinos Juniors en Buenos Aires y en noviembre harán una gira por la Patagonia y el sur de la Provincia de Buenos Aires: el 11 en Bariloche, el 13 en Neuquén y el 15 en Bahía Blanca.

Cuál es el trabajo que tiene la hija de Andrés Ciro Martínez

A la par de una reconocida carrera como artista de rock, con su paso tanto por Los Piojos como por Ciro y Los Persas, Andrés Ciro Martínez también formó una familia con Carolina de la Presa, con quien tuvo a dos hijas, Katja Martínez de la Presa, de 28 años y Manuela Martínez de la Presa, de 24 años.

A medida que las jóvenes fueron creciendo, han sabido demostrar en más de una ocasión los talentos heredados de su padre. Ahora la joven apodada “Manu” está comenzando a hacer su propio espacio en la escena cultural. Es que la nacida en Buenos Aires en el año 1999 es coautora y compositora de “Luz”, que se encuentra entre las canciones más conocidas de la banda de su padre.

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Siempre con el apoyo de Ciro, ha participado en más de una oportunidad en shows haciendo acompañamiento en guitarra en conocidas canciones como “Vas a bailar”, “Me Gusta” y “Dice”. Por otra parte, fue su madre, Carolina, quien la acercó a la guitarra y le dio los primeros impulsos para empezar a componer.

El miedo a los escenarios es algo que no conoce, habiendo tenido su debut en el año 2014, con tan solo 15 años, cuando se subió ni más ni menos que al imponente Cosquín Rock, en la fecha que se presentaba su padre. Allí se animó a interpretar ante miles y miles de personas una de sus canciones propias, titulada “Fotos del ayer”, que luego terminó siendo incluido en su primer disco, lanzado en el 2020.