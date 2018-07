"Tuve una infancia muy difícil. No la pasé muy bien", sostuvo cantante que nació y se crió en esta ciudad hasta los 17 años. Aunque la rubia se apresuró a decir que prefería no hablar de tema, luego contó como vivió su etapa escolar.

"En el colegio siempre fui la más popular, la líder de todo el colegio. Igual eso a veces me generaba problemas: me cambié muchas veces de colegio. Qué sé yo, salía con el chico más lindo, era la líder de todas las chicas más lindas, también era amiga de todos los grupos. Era como un poco de todo", recordó.

Hace unos meses, Militta compartió en su cuenta de Instagram una foto de ella durante un acto escolar, para anticipar el tema "Victoria's Secret".

Transgresora y extravagante, la rubia que se hizo famosa tras su affair con Daniel Osvaldo -cuando el futbolista estaba en pareja con Jimena Barón-, aseguró que las críticas la lastiman.

"Hay que tratar de no mirar, no leer. Hay haters para todo. Es muy agresivo, muy violento psicológicamente. Es como una especie de acoso, como un bullying psicológico. La víctima del bullying termina a veces creyendo las agresiones que le dicen, creyendo eso que lastima", consideró.

A su vez, señaló que su figura pública intimida a muchos hombres. "Por ahí el hombre prefiere que la mujer sea más sumisa, con un perfil como súper escondido y bajo, ¿no? Que esté más tapada, que no haga nada, que no diga nada (risas). No sé, algo así. Como que a veces los atrae la figura pública, pero después, cuando están ahí, les genera que no se pueden comprometer, por ejemplo", dijo.

