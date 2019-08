Militta Bora y Sofi Morandi, la furia neuquina se sintió durante el finde largo

En el caso de Militta, su explosión se dio mientras le brindaba una nota al programa Implacables. El cronista le consultó por la denuncia que tiene contra Chano Charpentier por abuso agravado, luego de que el músico contara que la demanda había sido desestimada. Ante esto, Bora se mostró furiosa. “Ya lo aclaré 20 veces en los medios que es falsa esa información. ¿Qué va a decir para cuidar y para tapar? Es como la gente que miente y dice cosas falsas. Me preguntás cosas que dije hace seis meses, es algo re feo lo que me preguntás... Andá a preguntarles a las minas que violó, acosó y golpeó, no me preguntes más a mí de esto. Hacele nota a todas las víctimas. Es de mal gusto, es de carnicería”, explicó Militta completamente enojada.