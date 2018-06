Mirá el videoclip que preparó Lali para alentar a la Selección

En el videoclip se pueden observar los símbolos patrios, siempre atravesados por el fútbol: desde un gaucho que se dirige a su casa a caballo, pasando por amigos tomando mate y niños jugando al fútbol con la camiseta de la Albiceleste.

"Crecí en una casa de fútbol con un padre profesor, un hermano jugador y también abuelo director técnico. Siempre tuve el sueño de jugar y mi papá no me dejaba. Cuando era chica me metía en las prácticas del equipo y él me sacaba. Quería ser futbolista, no artista. ¡Juego bien! Soy chiquitita y rápida. Me da mucho orgullo y alegría representar a la Argentina", contó a modo de presentación del tema.

La canción fue elegida por Spotify para ser embajadora de la lista ¡Viva Latino! World Cup.

Recientemente Natalia Oreiro dio a conocer el videoclip de "United by love", el tema que hizo para la copa del mundo. La canción oficial del torneo fue hecha por Will Smith y Nick Jam, con colaboración de la albana Ere Istrefi: "Live it up".

Por otro lado, la estrella pop lanzó un spot promocional de Talento Fox, el nuevo reality que hará junto a Wisin y Diego Torres, bajo la conducción de Alejandro Fantino. Los artistas tendrán como tarea guiar y estimular a los participantes que aún no se animan a presentarse en público.

