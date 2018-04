"Mirtha está muy mal"

El nieto de Legrand se refirió a las denuncias por abuso de menores que Jaitt hizo en el programa, que mancharon (sin pruebas) a reconocidas figuras del medio, como es el caso de Alejandro Fantino.

“Las acusaciones de Natacha no son compartidas ni por la conductora (por Mirtha) ni por la producción de este programa, pero no le saco el culo a la jeringa y pido disculpas. Podemos haber fallado. Tenemos 250 invitados al año y podemos haber fallado en este”, explicó Viale.

Fantino, al igual que Oscar González Oro y Carlo Pagni aseguraron que detrás de las declaraciones de Jaitt existen “operaciones de inteligencia”. Sobre ese tema, el productor hizo su descargo: “Hablan de una operación. No tengo idea qué es una operación de los servicios. Nunca traté con los servicios. No conozco a nadie de los servicios. Nunca hice una operación. Nunca la haría. Creo en la libertad de expresión y a esas personas que me acusan de haber hecho una operación les agradecería que me ayuden a dilucidarla para no volver a caer en esa trampa”, dijo Viale en declaraciones a radio Mitre.

Sincero: “Nos equivocamos, nos enceguecimos por el rating”, dijo el productor.

“Le voy a poner venado”

“Nacho, el engañado, es otro tema”, lanzó Fantino y se explayó sobre el rumor de que la China Suárez comenzó su relación con Nicolás Cabré cuando aún estaba en pareja con Viale. “¡Lo hicieron cornudo a Nacho! Cornelio Cornupetar. Interesante informe. Nachito Viale, cornudo”, se rió. Pero el periodista no se quedó ahí. “Yo le voy a poner ‘venado’ a Nacho Viale de apodo. El venado Viale tuiteó antes del programa del sábado ‘llamen a los bomberos que va a salir fuego de la mesaza’. Nacho tomaba este terrible hecho de pedofilia como si vendiera la visita del elenco de Flavio Mendoza y su circo. Este chico tiene le cerebro de un maní”. “Antes de concluir su ataque se despachó contra Juanita: “Estaba tomando Rivotril para dormir. Pero ayer (por el lunes) puse quince minutos Edha (la nueva serie de Netflix) y después un rato Estocolmo (otra ficción protagonizada por Juana). Edha me pegó una trompada como Tyson y Estocolmo me pegó en la cabeza, me dejó dormido. No me podía levantar. De pedo vine a laburar. Chau”.

El Negro González Oro fue lapidario con la Chiqui

El conductor realizó un furioso descargo con una extensa carta en Facebook contra Mirtha, quien permitió los dichos de la mediática. En el texto el conductor contó que fue Eduardo Feinmann quien le avisó sobre las “barbaridades” que estaba diciendo Natacha sobre él. Luego, en otra parte de la carta, el Negro le pegó a la diva: “No puedo creer que importe tanto el rating como para dejar que alguien denoste gratuitamente a gente de bien. A políticos, periodistas, conductores. No entiendo para qué sirven tantos años de trayectoria si terminás haciendo lo que tanto criticaste, terminás dejando hacer algo que tanto daño le hizo a tu propia familia a la cual decís que amás. VOS ME CONOCÉS”.

Subiendo el tono en su escrito, González Oro se refirió a lo avergonzado que estaría el hijo de Mirtha, fallecido en 1999. “No todo es lo mismo, no todos somos lo mismo. Tu hijo, al cual conocí, era gay y era un Señor, un caballero, buena gente, gentil. De perfil bajísimo. Con una pareja de muchos años con el cual se amaban de manera incondicional. Si estuviese entre nosotros, estaría muy enojado y seguramente avergonzado. En esa mesa se reflejó de manera indubitable la Argentina que hoy vivimos. Donde nos hacemos daño unos a otros sin sentido. Donde todo está permitido , ya sea por un voto más o por un punto más”.

Por último, en el final del texto resaltó: “No necesito denostar a nadie para ser feliz. Nadie está al lado mío por interés. Tengo una vida de privilegio y no la van a ensuciar en un programa de televisión. Gracias”.

Cena atragantada