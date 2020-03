Mirtha Legrand volvió y la leyenda continúa

"No se deja un programa así, no se abandona; que proteste en el otro programa", agregó, antes de involucrar en el tema a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, señal a la que Luli también apuntó como responsable de su difamación. "Con vos está enojada, dijo que tenés que desmetir todo lo que dijeron", disparó la anfitriona, a lo que el Chueco replicó: "Me gustaría ir a tomar un café con Lu.. ¿Qué le pasó?", añadió, haciéndose el desentendido.

Embed

La Chiqui manifestó su malestar con Luli Salazar por bajarse de su mesa.

En su esperado retorno a la pantalla chica, Mirtha Legrand reservó unos minutos de su envío para referirse a la ausencia de Luciana Salazar, quien el viernes rechazó sentarse a su mesa argumentado que no podía ir a un programa de una señal que la estaba difamando. Es que en el ciclo Los ángeles de la mañana pusieron un zócalo que rezaba “Luciana Salazar, ¿la suegra de Máximo Thomsen?” al vincularla con el abogado Marcelo Aun, padre de una joven que había salido durante años con uno de los rugbiers imputados por el crimen de Fernaando Báez Sosa.

“¿Cómo estás Polinito? ¡Que suerte que viniste! Porque hoy teníamos invitada a Luciana que a último momento avisó que no venía”, le dijo picante Mirtha a Marcelo Polino. “No se deja un programa así, no se abandona; que proteste en el otro programa”, agregó, antes de involucrar en el tema a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, señal a la que Luli también apuntó como responsable de su difamación. “Con vos está enojada, dijo que tenés que desmetir todo lo que dijeron”, disparó la anfitriona, a lo que el Chueco replicó: “Me gustaría ir a tomar un café con Lu.. ¿Qué le pasó?”, añadió, haciéndose el desentendido.

LEÉ MÁS

Vicky perdió una batalla judicial y su ex puede ver a su hijo

De película: Jagger simpatiza con el diablo