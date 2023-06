Espectáculos La Mañana Mónica Farro Mónica Farro contó que habló con Jorge Rial tras el robo de LAM: "Me pidió..."

La pelea entre la uruguaya y la hija del conductor sigue escalando y suma más personajes.







El escándalo entre Mónica Farro y Morena Rial sigue sumando episodios, y cada vez se vuelve más complicado. Ahora fue el propio Jorge Rial, papá de la mediática el que se metió en el tema, y lejos de defender a su hija, el conductor salió a pedirle disculpas a la vedette uruguaya, a quien se hija acusó de cobrar por tener relaciones sexuales.

“Jorge se comunicó conmigo, ella (Morena) no. Me pidió disculpas por la situación, que lamenta todo esto, que siente vergüenza por esta misma situación, yo le dije que, si ella me pide disculpas, no vamos a juicio. Y me dijo: ‘Creo que no, que no lo va a hacer. La conozco’, así que iremos hasta donde sea”, reveló Mónica Farro.

Monica Farro.jpg “Por el respeto no me importa si sos chico o grande, si tenés problemas o no. Hoy a mí ya no me interesa el pedido de disculpas. En la carta documento le damos 24 o 48 horas para que (las pida), pero ya pasó tanto, que la carta todavía no le debe haber llegado”, agregó la vedette.