Monzani gambeteó lo más caliente de la agenda 2019

Antes de que tomara la palabra Monzani, y siguiendo los protocolos, los presentes entonaron los himnos. Tras los aplausos, el concejal Francisco Baggio exigió que se cante la canción provincial de forma completa, como lo exigen las leyes provinciales y, ante la negativa de Sánchez, decidió entonar a capella las estrofas faltantes.

Al tomar la palabra, Monzani ofreció un discurso de balance con cierto tono de despedida para Pechi Quiroga, y repasó obras históricas de su gestión como la reconversión del Parque Central, la construcción de la Estación Terminal de Ómnibus y un plan de pavimentación que transformó la cifra de 400 cuadras asfaltadas -al asumir su mandato en 1999- en las 8 mil cuadras de la actualidad. Su alocución también pasó por el Paseo de la Costa, el Parque Norte y la Fiesta de la Confluencia.

p03-pieza-repercusiones-concejo.jpg

El intendente interino enfatizó que la comuna contará con un presupuesto municipal de 7825 millones de pesos este año, que representa una suba del 60% con respecto al año pasado y que se distribuye con especial atención en la obra pública, que recibirá 2700 millones de ese total. “En cuanto a las principales obras que ejecutaremos este año se encuentra el municipio del oeste, el Metrobús, el nodo vial de la Ruta 7, la finalización del Paseo Costero y la Avenida de los Ríos”, detalló.

Aunque justificó que esta última obra se encuadra en el Plan Urbano Ambiental, evitó hacer mención al conflicto que tiene el Municipio con la Universidad del Comahue (UNCo) por este tema, así como tocar otros asuntos calientes para el Deliberante, que incluyen los contratos de concesión con CALF y EPAS.

Para concluir, Monzani agradeció a Quiroga por su labor porque “logró transformar la ciudad”.

p03-f02-pechi-quiroga-concejo-deliberante.jpg

--> Una vara sólo válida para el oficialismo

Aunque el uso de su licencia política lo obligó a participar del acto como un mero espectador, el intendente Horacio Quiroga fue el gran protagonista de la jornada.

Desde que irrumpió en la sala lo acompañaron los aplausos del público, que luego coreaban su nombre tras cada declaración que hacía Guillermo Monzani.

“Me causó una gran satisfacción escucharlo porque yo hubiera dicho casi lo mismo”, dijo Quiroga y aclaró que, de haberlo pronunciado él, hubiera incluido parte de la emoción que le iba a causar pronunciar su último discurso tras cuatro mandatos frente a la intendencia.

El jefe comunal en uso de licencia aclaró que los dichos de Monzani destierran el mito de que su gobierno no hace nada por el oeste de la ciudad, con menciones a obras como el Metrobús, el nuevo municipio o el plan de regularización de asentamientos, que ponen el foco en ese sector de la ciudad.

En relación con los dichos de Monzani, quien aseguró que Quiroga deja una vara muy alta para el próximo intendente, Quiroga aclaró que el desafío no es tan grande para los integrantes de su equipo, que ya están acostumbrados a ese ritmo de trabajo.

“El problema es que venga otro que no entienda lo que hemos hecho y pretenda cambiar el rumbo de una ciudad que no se va a detener”. A su vez, justificó el hecho de no mencionar el conflicto con la universidad por la Avenida de los Ríos y aclaró que las tierras de la institución representan apenas 3 mil metros de una gran vía que “cambiará la calidad de vida”.