More Rial cuestionó a su ex en la cama

Sin embargo, tras confirmarse que la relación se terminó porque Morena habría descubierto una infidelidad, la joven posteó una foto de ella en primer plano en Instagram Stories con parte de la letra de la canción “Sigues con él” de Arcangel con Sech. “¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te lo hace bien… Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer”, expresa la canción.

Explotó todo

Hace una semana, Morena y Facundo estuvieron en el centro de la polémica por un confuso y violento episodio en las redes. Todo comenzó el domingo, cuando, en medio de la cuarentena obligatoria, la hija de Jorge mantuvo una charla íntima con una amiga en Instagram.

Luego de contar una anécdota, la amiga le leyó el siguiente mensaje: “Violencia de género, cagalo a piñas”. La respuesta de Morena Rial no tardó en llegar: “Chicos, no le voy a pegar, pobre. Me da hasta lástima, después sale perdiendo él”. Lejos de pasar desapercibido, en el video se logró escuchar la respuesta de Facundo, que la llamó “tóxica”. De inmediato, Morena gritó: “ Tóxica será tu vieja , ¿escuchaste, no?” y se dirigió a su público para referirse a las veces que él le fue infiel.

LEÉ MÁS

Anitnegra transformó los recitales de cuarentena en acciones solidarias y afecto entre los neuquinos

Doce películas de amor diferentes para ver en esta cuarentena