Una coach y el bailarín Gabo Usandivaras fue enganchada in fraganti burlándose de la joven. Ahora, ella la denunció públicamente.

More Rial enojada con la producción de Tinelli: "Qué hermoso como permiten discriminación"

Las redes sociales pueden convertirse en un peligro si no se usan a consciencia. Esta semana, quien terminó complicada por sus acciones en internet fue Georgina Tirotta, la coach de Flor de la V y Gabo Usandivaras, que fue engachada in fraganti burlándose de More Rial en Instagram.