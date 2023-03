Morena Rial podría ir a prisión por robo, hurto y coacción

Morena Rial otra vez en el ojo de la tormenta. Es que, a la denuncia por maltrato animal de hace algunas semanas, se le suma ahora una fuerte imputación en una causa judicial que inició un comerciante cordobés que habría sido víctima de la joven. Todo indica que la hija de Jorge Rial podría quedar tras las rejas luego de haber sustraído una importante cantidad de teléfonos iPhone de un local que pertenece a un pariente de su ex, Facundo Ambrosioni.

“La coacción ocurrió cuando la expareja le dijo que iba a recurrir a la Justicia en caso de recapacitar y no restituir este material, la advertencia de ella, probada por mensaje de texto, fue clara: que si llegaban a denunciar no iba a quedar nadie vivo, ni siquiera el hijo de la pareja”, agregó Nayi, en referencia a Francesco Benicio.

ÚLTIMO MOMENTO_ Morena Rial imputada por robo y amenaza.mp4

El letrado señaló que Morena sustrajo los teléfonos de dos locales comerciales, donde fue captada por las cámaras de seguridad, cuyas filmaciones fueron entregadas a la Justicia cordobesa, que según Nayi “no es dilatante, sino que actúa en función de las pruebas”.

En cuanto a la pena, el abogado explicó que “en el caso de robo a Morena podrían darle seis años, por hurto calificado otros seis años y por coacción tiene una pena de cuatro años de prisión, y dos más en caso de amenazas”.

Nayo recordó que, en agosto de 2022, Morena también fue involucrada en un violento episodio que ocurrió a la salida de un boliche, cuando ella y unas amigas le rompieron el vidrio al automóvil de un joven con el que habían tenido un problema y luego se mostraron en las redes sociales exhibiendo la patente del vehículo.

En tanto que More decidió acudir a sus redes sociales para dejar un contundente posteo contra la grave denuncia que podría dejarla en prisión. “Las acusaciones ridículas y falsas que estuvieron circulando en medios serán explicadas por Alejandro Cipolla, mi abogado. Luego no me vengan llorando para que lo frene, como sucedió varias veces. Violencia contra una mujer y tu hijo es algo despreciable”, señaló la mediática.