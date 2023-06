Morena Rial se burló feo de Estefi Berardi por una increíble razón

Sin embargo, eso no fue lo único que dijo sobre el incidente de LAM; previamente se había referido a la uruguaya de muy mala manera, a tal punto que terminó siendo amenazada con ir a juicio por Mónica Farro.

“Voy cuatro días al programa de Karina Mazzocco y no pasa nada. Vengo justo a LAM y pasa algo… Raro, ¿no te parece?”, preguntó Morena Rial antes de agregar: “Mi abogado ya está al tanto de todo. Mi buen nombre y mi honor se lo respeta, yo soy una persona pública”.

“Con todo lo que hablan, no me extrañaría, ¿pero ¿cuánto le podés sacar, sin desmerecer, a Mónica Farro?”, preguntó en ese momento More antes de agregar: “Yo soy Morena Rial y voy a comprarte a un local con la tarjeta de Mónica Farro. Me vas a decir ‘pibita, estás loca’”.

“Estoy tranquila, tengo cosas más importantes. Yo creo que la semana pasada se hablaron temas más fuertes, pero se preocupan por una tarjeta. No me interesa, porque sé que yo no hice nada”, aseguró Morena.