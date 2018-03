Moria la mandó a Calu Rivero a cambiar de analista

“Es raro todo lo que pasa, pero como prescribió, seguramente ella haya tenido que contarlo a los medios. Me cuesta entender a las mujeres hoy, me parece que tienen un retroactivo que va más con la revancha que con mejorar su postura porque mediatizan todo”, comenzó la One, para luego tirar un filoso comentario contra la catamarqueña: “Siento que como no pudo hacer nada con la Justicia, quiso que todo el mundo se enterara, no sé si no le querrá quemar el conejo”, expresó entre risas, en alusión al personaje vengativo de Glenn Close en el film Atracción fatal.

Para cerrar el tema, la jurado del “Bailando” le dedicó unas palabras a Calu y, entre otras cosas, le pidió cambiar de analista: “Recorriste un largo camino, has estado de novia, sos una chica preciosa que anda por el mundo, y si no lo resolviste en terapia ni en todos los programas de televisión, entonces cambiá de analista”.

Para él: La diva no se guardó nada para Darthés y afirmó que es machista y misógino.