Moria tuvo su boda a la italiana

"Está por nacer una nueva unión entre dos personas que se encuentran después de muchos años de conocerse, a compartir el camino propio de vida futura... Estamos aquí con este grupo de amigos para festejar en armonía y gloriosamente esta unión de dos argentinos que han elegido celebrar este matrimonio ‘a la italiana’, visto que los dos poseen raíces italianas: Humberto de Sicilia y Moria de Piemonte. Esta es la tierra de su pasado y hoy queremos acompañarlos en este momento tan importante para ellos", dijo una mujer que ofició de maestra de ceremonia.

Una unión neologística

En otro video se puede ver a la One en una casa durante el festejo íntimo. "Hola, gente, vinimos a celebrar lo que se conoce como el Día de los Inocentes que en realidad fue un genocidio... La cuestión es que en la Edad Media esto se llamaba Fiesta de los Locos, que se celebraba el 28, entre Navidad y Año Nuevo, y yo estoy en una casa de Florencia donde conozco solamente a cuatro personas. No hay gente manada, no hay gente standard", contó.

Horas después, en diálogo con el portal Teleshow, manifestó: "Es una unión espirit ual. Todo perfecto". "Me uní a un artista forever con separación momentánea porque vivimos en diferentes países. Me uní neologísticamente a un maravilloso hombre al cual admiro, con gente desconocida, en una casa brutal y una síndica que nos unió en matrimonio a la argentana", explicó.

