Cuáles son las sospechas del accidente de helicóptero en el que murió un CEO en Nueva York

Michael Roth, director ejecutivo de New York Helicopter Tours , en declaraciones al New York Post, insistió en que tras revisar los videos disponibles pudo observar que “las hélices del rotor principal no estaban en el helicóptero”, una anomalía que, según dijo, nunca había visto en sus 30 años de experiencia en el sector.

“Lo único que podría suponer, pero no tengo ni idea, es que hubo un impacto con un ave o que las palas del rotor principal fallaron. No lo sé”, lamentó. “Lo único que podría suponer, pero no tengo ni idea, es que hubo un impacto con un ave o que las palas del rotor principal fallaron. No lo sé”, lamentó.

Además de las teorías relacionadas con una colisión aviar o un fallo mecánico, se ha mencionado la posibilidad de un agotamiento de combustible, ya que el piloto había advertido que necesitaba repostar. Sin embargo, esta hipótesis no explica por sí sola la pérdida de las partes principales de la aeronave en pleno vuelo.

CEO accidente helicóptero

Según el rastreo de Flight Radar, el helicóptero Bell 206 llevaba 15 minutos en el aire y había recorrido aproximadamente seis kilómetros en el momento del accidente. Testigos presenciales afirmaron al New York Post que todo sucedió en cuestión de segundos. Roth también relató al Wall Street Journal que, poco antes del siniestro, comenzó a recibir numerosos mensajes y que otro de sus pilotos le informó que había visto el helicóptero accidentado “al revés” antes de caer.

Antecedentes de la empresa responsable del helicóptero

Según información publicada por La Nación, la empresa operadora del helicóptero, New York Helicopter Charter, tiene una larga trayectoria en vuelos turísticos en la ciudad de Nueva York, aunque con varios incidentes de seguridad en su historial.

En 2013, uno de sus helicópteros que transportaba a cuatro turistas suecos perdió potencia de forma repentina y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, cerca del Upper West Side. El piloto logró inflar los flotadores del helicóptero Bell 206, permitiendo que se mantuviera a flote. Todos los pasajeros fueron rescatados sin heridas graves.

En 2015, otro helicóptero de la empresa se estrelló mientras planeaba a unos seis metros del suelo tras despegar en el norte de Nueva Jersey. El piloto informó que la aeronave comenzó a girar fuera de control antes de realizar un aterrizaje forzoso.

image.png

Posteriormente se reveló que el helicóptero había sufrido previamente un aterrizaje brusco en Chile en 2010 y que, tras ese accidente, se le había instalado un eje de transmisión defectuoso, calificado como “no aeronavegable”. Según los investigadores, el componente defectuoso había sido ocultado deliberadamente, lo que impedía identificar su origen exacto.

Información de La Nación detalla que el helicóptero involucrado en el accidente de 2015 era un modelo Bell 206 alquilado a Meridian Helicopters, empresa de Louisiana, la misma que figura como propietaria del helicóptero siniestrado en el Hudson el jueves.

Además de los problemas técnicos, New York Helicopter Charter ha enfrentado dificultades financieras en los últimos años. La empresa se declaró en bancarrota en 2019, alegando que su negocio se había visto afectado por cambios en las políticas de tráfico aéreo en Nueva York. Recientemente, en diciembre pasado, uno de sus helicópteros fue embargado tras incumplir los pagos de arrendamiento, según una demanda presentada en enero en un tribunal federal de Manhattan.