Murió por coronavirus el violador de su hijastra de 3 años

"Acabo de reconocer el cuerpo. Siento impotencia, porque quería que sea juzgado como corresponde", dijo este lunes Erika Montenegro, madre de la víctima.

La mujer cuestionó a la Justicia "por ineficiencia" y dijo -en declaraciones a Radio Dos- que "gracias a Dios no va a estar más en la calle. Vivía con terror". "Me preguntaba adónde estaba. A veces no dormía pensando que se me iba a aparecer", sostuvo la mujer, que tuvo una hija con el acusado. "A ella le tengo que contar que su papá murió y a la más grande le tendré que contar que no está más el monstruo que abusó de ella", señaló.

hospital campaña portada.jpg El abusador estuvo prófugo un año, hasta que fue internado por coronavirus.

Aguirre estuvo prófugo desde julio de 2019 y fue hallado hace poco más de una semana en el hospital de Campaña, donde se atienden solo casos de coronavirus.

El abogado de la querella, Gustavo Briend, había confirmado a la agencia de noticias Télam que el imputado estaba internado en el mencionado nosocomio "en grave estado, en terapia intensiva", y que su representada se había enterado por una llamada anónima de que el hombre había sido ingresado al hospital. Entonces, la mujer hizo la denuncia a la Justicia y el hombre quedó con custodio. Este domingo, murió por el coronavirus.

En junio del año pasado, el hombre no se presentó en la audiencia en la que se iba a dictar la sentencia y desde entonces se encontraba prófugo con pedido de captura nacional e internacional, ya que había acreditado domicilio en la casa de sus padres, pero no fue encontrado allí. Aguirre ya había estado preso por el abuso sexual de una nena en la localidad correntina de Empedrado.

Según informó Corrientes Hoy, el abusador no solo estaba activo como personal de Salud, sino que percibía mensualmente su sueldo, el que extraía a través de los cajeros automáticos. Para que esto ocurra, debía asistir a su lugar trabajo, y certificar su presencia.