Murió Nelly Raymond, legendaria presentadora de TV

“Que descanses en paz tía. Gracias por contagiarme tu fuerza, glamour, por inspirarme, por hacerme reina de belleza. Nunca me voy a olvidar el Año Nuevo que pasamos solas en tu piso sobre la 9 de julio brindando champagne Brindando y riéndonos de la vida. No nos sacábamos muchas fotos porque vos estabas harta de los paparazzi, pero cada tanto me dejabas robarte una”, escribió Ugarte al confirmar que Nelly murió en el hospital.