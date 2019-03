Nahir Galarza: "Me gustaría pedirle perdón a Fernando"

"No podía reaccionar, no entendía lo que estaba pasando, no caía. No pensaba en nada, estaba en blanco. Si me preguntás cómo hice para llegar a mi casa, no me acuerdo de nada. Era una bola de nervios, no se si me dio un ataque de nervios. Entré a mi habitación y me quede quieta. Me llamó la mamá de Fernando, no tenia noción del tiempo", explicó la joven condenada a cadena perpetua.