Nancy Pazos festejó la desvinculación de Granata

El ex del Ogro Fabbiani había aprovecha el fallecimiento de Geñi, la hija de una de las Trillizas de Oro para fogonear la campaña en contra de la legalización del aborto. Sin embargo el tiro de salió por la culata ya que a las autoridades de la señal no les cayó para nada bien.

La periodista Nancy Pazos, quien se pronunció a favor de la práctica e incluso contó en televisión que se realizó, se había cruzado con Granata cuando visitó el programa del cual ella era parte, Todas las tardes, conducido por Maju Lozano. En ese momento, la periodista y la panelista se cruzaron muy feo y Amalia llegó a tildar de “asesina” a Pazos.

“Pensar que si hubiera nacido en otra época me habrían quemado en la hoguera No me van a callar! No le tengo miedo a las opertas! no me asustan, al contrario me dan más fuerzas #SalvemosLasDosVidas”, escribió Granata indignada con su despido. Pazos no tardo en salir a responder y le escribió: “A la hoguera me querías mandar vos que me acusaste de asesina en ese canal y me maltrataste en tu programa. Todo vuelve”.

Amalia no dudó en salir al cruce, y fiel a su estilo tuiteó picante: “Me das asco. Reafirmo lo que te dije”.

Todos somos Granata

Siendo una de las promotoras de la campaña Salvemos las dos vidas, muchos usuarios de las redes sociales repudiaron la decisión del canal y hasta lanzaron el hashtag #Todossomosgranata.

“Amalia Granata echada de su trabajo por defender la vida #DictaduraMediatica #TodosSomosGranata”, “Gracias por toda tu lucha. Representas a miles de mujeres que pensamos como vos. Fuerza. #CuidemosLasDosVidas” y “Vamos @AmelieGranata!! A gritar más fuerte que nunca!!”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

