¿Conductor "héroe"? Quién es culpable por la furia en los puentes carreteros

En esa guerra, de todos contra todos, Joaquín Imaz, abogado especialista en daños y perjuicios, advirtió a LMNeuquén acerca de la ausencia total del Estado para resolver este tipo de conflictos.

Quién es el principal culpable

Está claro que los cortes de ruta son una suerte de "figurita repetida" como forma de protesta. Pero, alguien se detuvo a pensar por un instante qué hubiese pasado si el impulso del conductor terminaba con un manifestante, en el mejor de los casos, levemente lesionado.

En circunstancias diferentes, Ramiro Gutiérrez fue condenado a la pena de 12 años de prisión por el homicidio de Facundo Castillo, a quien lo atropelló a la salida de una fiesta, el 19 de diciembre de 2021.

En definitiva, dijo Imaz, lo ocurrido este miércoles en los puentes carreteros se resume en una frase: "Delito contra delito no se paga". Por un lado, el delito de cortar la ruta versus el delito de tirarle el auto a una persona. El primero, está tipificado en el artículo 194 del Código Penal. Para algunos puede ser punible, para otros no porque colisiona con el ejercicio de un derecho (protestar). Pero la persona que en un acto de arrebato o enojo arroja su vehículo contra un manifestante comete un delito que puede configurar un delito grave.

"Si pasa que lo atropella, se podría calificar hasta como un homicidio en grado de tentativa, un delito doloso que contempla pena de prisión y en el mejor de los casos es en grado de tentativa, con lo cual en definitiva la solución a estos conflictos no hay que buscarlos, en mi opinión, en el poder judicial", sostuvo Imaz.

Por eso, consideró, el planteo que hay que hacerse es "por qué llegamos a esta situación".

"Para mí es la ausencia total del poder político, del Poder Ejecutivo, el que tiene el poder de Policía para evitar o disuadir a los manifestantes, antes de que corten una ruta; o sacarlos", enfatizó Imaz.

En definitiva, reiteró el letrado, "el único culpable es el Estado (Poder Ejecutivo), y ni siquiera está mencionado. La cuestión más perversa en esta historia es que el verdadero actor no aparece, porque no hay intenciones de tomar cartas en el asunto, de asumir el costo político".

Sin embargo, recordó que por estas cosas mucha gente votó en las últimas elecciones un cambio.

Corte puentes carreteros FPDS Anahí Cárdena

"La ausencia concreta tiene que ver con el Poder Ejecutivo, no con la Justicia". Joaquín Imaz, abogado especialista en daños y perjuicios.

Eventualmente, luego un juez debería resolver a quién le corresponde una pena y cuál es su alcance. Pero el meollo del problema -según el letrado- es la "intervención necesaria y obligada del Ejecutivo, justo a tiempo para liberar una ruta, de modo que el ciudadano no termine siendo rehén de una situación y haga justicia por mano propia".

Llegado el caso, el precio que podría pagar es muy alto, porque pagaría con su patrimonio y su libertad. "La persona ni siquiera tiene la posibilidad de que su seguro le cubra los daños que ocasione, el dolo y la culpa grave es una causal de exclusión, con lo cual queda desnudo penal y civilmente ante una situación así", advirtió Imaz.

Yendo al ejemplo del conductor, no sería justificación que los manifestantes corten una ruta, si fuese juzgado por su accionar. Tal vez el juez solo podría considerar esa circunstancia al dirimir la pena. El punto es no llegar a esto; y si llegamos a esta situación, reiteró Imaz, es por la ausencia del Poder Ejecutivo que no resuelve el conflicto. Mucho menos, se adelanta o anticipa al conflicto. "No tendríamos que llegar a esta situación, pero llegado el caso, la solución hay que buscarla en el Ejecutivo", reiteró.

"Si fuese válido tirar el auto a riesgo de atropellar a la persona que se manifiesta, esto muy pronto sería la guerra contra todos, y termina siendo el crimen perfecto. La posibilidad de compensar un delito con otro delito, sería el absurdo". Joaquín Imaz, abogado especialista en daños y perjuicios en accidentología vial.

Los motivos de la protesta

La protesta se llevó adelante este miércoles 26 de junio, al cumplirse 22 años de la Masacre de Avellaneda, donde homenajearon a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los jóvenes asesinados en los terribles hechos. Además, los concurrentes reclamaron por alimentos para los comedores y merenderos y que se reanude la asistencia del Estado.

Los impulsores de la movilización, pertenecientes al Frente Popular Darío Santillán, se concentraron alrededor de las 10.30 a la altura de la rotonda que empalma con la Ruta 151. El tránsito fue interrumpido de forma total, por lo que los vehículos no podían avanzar en dirección a Neuquén y la mayoría fueron derivados por el Tercer Puente. En el puente viejo, sentido Neuquén-Cipolletti, no se registró ningún inconveniente de circulación.

Algunos conductores, sin embargo, atravesaron la vía normal de circulación y muchos lograron atravesar el corte, señalizado con quema de cubiertas, por el costado. Pero algunos fueron más allá: un hombre no detuvo su marcha y casi atropelló a los manifestantes que permanecían en medio del asfalto.

El momento de tensión duró apenas unos segundos. Afortunadamente, ninguna de las personas presentes sufrió lesiones.

Cerca de las 12.30, la agrupación se retiró del lugar y el tránsito se normalizó en toda la zona.

La organización también llevó su reclamo por alimentos para los comedores y merenderos y que se reanude la asistencia del Estado. Señalaron que han buscado mantener el diálogo con las autoridades de la comuna pero no han conseguido respuesta alguna a los planteos que le han formulado.