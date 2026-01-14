Dos diputados de Neuquén tuvieron asistencia perfecta al Congreso Nacional

En las sesiones de 2025, dos legisladores neuquinos estuvieron entre el 27% total que no faltó a ninguna sesión. Los otros tres registraron inasistencias.

El Congreso de la Nación sesionó 14 veces durante 2025, una cantidad de debates que no se contaba desde 2017. Sin embargo, la intensa actividad legislativa se dio en el marco de un año electoral, lo que se tuvo un impacto también en la asistencia de los diputados .

Según las estadísticas oficiales de la Cámara Baja, solo el 27% de los legisladores tuvo asistencia perfecta en ese período, y entre ellos se cuentan dos neuquinos.

La información publicada en el sitio oficial de la Cámara de Diputados repasó la asistencia de los legisladores nacionales de cada provincia en el período 2025, antes de que se diera el cambio en la conformación del cuerpo con la finalización del mandato de algunos representantes y la jura de otros, que habían ganado las elecciones del 26 de octubre.

Los cinco diputados nacionales por Neuquén el año pasado incluían a Nadia Márquez, por La Libertad Avanza, Osvaldo Llancafilo, por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Pablo Cervi por la UCR, y dos referentes de Unión por la Patria, Tanya Bertoldi y Pablo Todero. De esa lista, sólo dos tuvieron asistencia perfecta en las sesiones de 2025.

Diputados neuquinos.PNG Los cinco diputados nacionales que representan a la provincia de Neuquén.

Según el listado publicado por la Cámara de Diputados, Nadia Márquez y Pablo Cervi concurrieron a todos los debates legislativos, mientras que el resto de los diputados nacionales por Neuquén tuvieron al menos una inasistencia durante el año.

Además de su compromiso con la asistencia, Márquez y Cervi tienen otro rasgo en común: los dos se desempeñan ahora como senadores por Neuquén en el bloque de La Libertad Avanza, luego de que su espacio resultara el partido más votado en la provincia en las elecciones del 26 de octubre.

nadia marquez pablo cervi senado

Para llegar a la Cámara Alta, Márquez, que era cabeza de lista, tuvo que renunciar a su banca como diputada nacional después de sólo dos años de mandato. Su lugar quedó ocupado por Gabriela Muñoz, una joven libertaria cercana a Javier Milei que había sido delegada regional de ANSES.

Pablo Cervi, en cambio, había llegado a ser diputado en 2019 y como representante de otro partido: la UCR. Sin embargo, tras alejarse de los referentes radicales de Neuquén, se autodenominó "libertario con peluca" y pasó a integrar la lista de La Libertad Avanza en las elecciones del 2025. El empresario frutícola ocupó el segundo lugar de la boleta libertaria y accedió al cargo de senador una vez que finalizó su mandato como diputado nacional.

Las faltas de los diputados neuquinos

Según el registro de sesiones de 2025, los otros tres diputados neuquinos tuvieron inasistencias a los debates parlamentarios. La lista es encabezada por Tanya Bertoldi, legisladora de Unión por la Patria, que faltó a cuatro encuentros en el Congreso de la Nación el año pasado.

tanya bertoldi congreso.jpg

La diputada nacional ejerció un doble y hasta triple cargo durante su mandato. Además de su rol en el Poder Legislativo, fue designada por el gobernador Rolando Figueroa, que había sido su compañero en la Cámara Baja entre 2021 y 2023, como presidenta ad honorem de UPEFE y luego como Secretaria de Obras Públicas de la provincia de Neuquén.

La arquitecta ejerció esos dos cargos ad honorem, pero con un compromiso que la llevó a recorrer obras en distintos puntos de la provincia. A principios de diciembre, y tras finalizar su mandato como diputada, juró como ministra de Infraestructura en el gabinete de Figueroa, lo que da continuidad a la actividad que ya ejercía voluntariamente en los últimos años, ahora con mayor jerarquía.

Su compañero de bloque en Unión por la Patria, Pablo Todero, registró dos ausencias en el período 2025. A diferencia de Bertoldi, el legislador neuquino asumió a su banca en el Congreso de la Nación en 2023, por lo que su mandato continúa por dos años más y lo convierte en el único neuquino que sostendrá su rol de diputado nacional durante toda la gestión de Milei, ya que Nadia Márquez renunció para pasar a la Cámara Alta.

Pablo Todero.jpg Pablo Todero en el recinto de la Cámara de Diputados.

Osvaldo Llancafilo ejerció como diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) sólo por dos años: asumió en 2023 a la banca que había quedado vacante de su partido cuando Rolando Figueroa renunció al cargo para asumir como gobernador de Neuquén, no por el MPN sino por un frente opositor.

En el período de sesiones 2025, Llancafilo registró una ausencia y un pedido de licencia. En diciembre, y tras finalizar su mandato como diputado nacional, se presentó a trabajar a su puesto de base dentro del Estado provincial. Aunque es empleado de planta permanente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Neuquén, se tomó licencia desde 2011, cuando asumió como concejal e inició una carrera por distintos cargos electivos y dentro del gabinete.

osvaldo llancafilo diputado nacional mpn

La nueva composición de la Cámara de Diputados

Tras las elecciones del 26 de octubre, en las que se impuso La Libertad Avanza en el primer lugar, la representación de la provincia de Neuquén en el Congreso de la Nación tuvo modificaciones. A partir de diciembre, la nueva composición dejó más protagonismo libertario en la Cámara Baja, con un total de tres diputados, mientras que el MPN se quedó sin representantes y llegó por primera vez al recinto una voz de La Neuquinidad.

DIPUTADOS LLA NEUQUEN

Los cinco representantes neuquinos en Diputados son Gabriela Muñoz (en reemplazo de Nadia Márquez), Gastón Riesco y Soledad Mondaca por La Libertad Avanza, Karina Maureira por La Neuquinidad y Pablo Todero, de Unión por la Patria. Hasta ahora, los nuevos diputados sólo tuvieron una intervención en una sesión extraordinaria, por lo que habrá que esperar al inicio de las actividades de 2026 para conocer su compromiso con la asistencia.